Kefalonia, weit bekannt als die größte der Ionischen Inseln, begeistert mit einer Vielfalt an Naturschönheiten und kulturellen Schätzen. Diese strahlende Perle des Ionischen Meeres bietet dramatische Steilküsten, sanft geschwungene Berglandschaften und mediterranen Flair.
Highlights
- Entdeckung des legendären Myrtos Beach
- Besuch des idyllischen Dorfes Assos
- Aufenthalt im eleganten Fiskardo mit Jetset- und Segel-Flair
- Übernachtung im stilvollen Hotel Mediterranée nahe Lassi
- Drei faszinierende Tagesausflüge zur Vielfalt Kefalonias
- Besuch des Melissani-Sees im Süden
- Ausflug auf den Spuren des Odysseus zur Insel Ithaka
Angebot
- Charterflug ab/bis Graz
- 7 Übernachtungen im Hotel Mediterranée im Doppelzimmer
- Frühstücks- und Abendbuffet
- 3 geführte Ausflüge lt. Programm (Änderungen vorbehalten)
Termin & Preis:
- 1. bis 8. Oktober 2026 ab 1579 Euro zzgl. 29 Euro Servicepauschale pro Person
Bei Buchung bis 31. 1. 2026 kostenfrei umbuchen und stornieren gegen eine Gebühr von 60 Euro (bis 30 Tage vor Anreise).
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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