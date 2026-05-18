Kefalonia, weit bekannt als die größte der Ionischen Inseln, begeistert mit einer Vielfalt an Naturschönheiten und kulturellen Schätzen. Diese strahlende Perle des Ionischen Meeres bietet dramatische Steilküsten, sanft geschwungene Berglandschaften und mediterranen Flair.

Highlights

Entdeckung des legendären Myrtos Beach

Besuch des idyllischen Dorfes Assos

Aufenthalt im eleganten Fiskardo mit Jetset- und Segel-Flair

mit Jetset- und Segel-Flair Übernachtung im stilvollen Hotel Mediterranée nahe Lassi

nahe Drei faszinierende Tagesausflüge zur Vielfalt Kefalonias

zur Vielfalt Kefalonias Besuch des Melissani-Sees im Süden

im Süden Ausflug auf den Spuren des Odysseus zur Insel Ithaka

Angebot

Charterflug ab/bis Graz

7 Übernachtungen im Hotel Mediterranée im Doppelzimmer

Frühstücks- und Abendbuffet

3 geführte Ausflüge lt. Programm (Änderungen vorbehalten)

Termin & Preis:

- 1. bis 8. Oktober 2026 ab 1579 Euro zzgl. 29 Euro Servicepauschale pro Person

Bei Buchung bis 31. 1. 2026 kostenfrei umbuchen und stornieren gegen eine Gebühr von 60 Euro (bis 30 Tage vor Anreise).

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

Der Myrtos-Strand zählt zu den schönsten Griechenlands © Adobe Stock

Zurück zu allen Reiseangeboten