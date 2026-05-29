Erfüllung, Frieden und Glück – das ist das ursprüngliche Ziel aller Religionen. Auf dieser einzigartigen Reise erleben Sie prachtvolle Bauwerke und die besondere Atmosphäre Heiliger Pilgerstätten der fünf großen Weltreligionen Buddhismus, Hinduismus, Islam, Christentum und Judentum. Die landschaftliche Vielfalt reicht von grünen Reisfeldern und schneebedeckten Bergriesen im Nepal bis zur endlosen arabischen Wüste in den Arabischen Emiraten – von einem der ärmsten bis zu einem der reichsten Länder weltweit.
Highlights
- Auffahrt auf den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt
- Fakultativer Rundflug mit Blick auf den Mount Everest
- Reise nach Nepal mit Besuch:
- größter buddhistischen Stupa
- Badeghats von Pashupatinath
- Namobuddha-Klosters in den Vorbergen des Himalaya
- Erlebnis des religiösen Festes Indra Jatra mit bunten Maskenumzügen
- Kurze Wanderungen mit eindrucksvollen Bergblicken
- Aufenthalt in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Besichtigung:
- Gold- und Gewürzsouk
- Sheik Zayed Moschee
- Louvre Abu Dhabi
- Führung im Abrahamic Family House: Moschee, Kirche und Synagoge
- Fakultative Badeverlängerung in den Emiraten möglich
Angebot
- Flug Wien-Dubai-Kathmandu-Dubai-Wien mit Emirates und Fly Dubai
- Nächtigung/Frühstück in guten 4-Stern-Hotels
- In Nepal auch eine Nächtigung im Namobuddha-Kloster oder unmittelbarer Umgebung
- Rundreise und Ausflüge
- Eintrittsgebühren inkl. Ausflug auf den Burj Khalifa
- Wüstensafari mit Dinner
- Reisebegleitung: Hans Seebacher
Termine & Preis
Termin: 24. September bis 3. Oktober 2026
Preis: 2780 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 260 Euro)
Noch mehr Informationen erhalten Sie beim kostenlosen Vortrag am 29. Jänner 2026 um 18.30 Uhr bei Geo Reisen in der Hamerlinggasse 6 in Graz. Anmeldung bitte unter: www.bestfortravel.com/graz
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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