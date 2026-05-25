Ob Nordseeküste oder Alpenidylle – entdecken Sie die landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Reize einzigartiger Regionen im Rahmen der neuen Geo E-Bike Reisen und verbinden Sie Bewegung, Natur und Kultur auf ideale Weise.

Highlights

Reiseziel Ostfriesland: maritimes Lebensgefühl mit Dünen, Meer und Möwen

Stationen : Küste und Insel Norderney, Lüneburger Heide (blühende Landschaft), Moselgebiet

maritimes Lebensgefühl mit Dünen, Meer und Möwen Stationen Küste und Insel Norderney, Lüneburger Heide (blühende Landschaft), Moselgebiet Reiseziel Südtirol und Trentino : sonnige Seite der Alpen mit Bergen und südlichem Flair

: sonnige Seite der Alpen mit Bergen und südlichem Flair E-Bikes: Verleih auf Anfrage möglich

Verleih auf Anfrage möglich Tipp: Kostenlose Leserreisen-Präsentation

- Datum: 13. November, 18:30 Uhr

- Ort: GEO Reisen, Hamerlinggasse 6, Graz

- Anmeldung: bestfortravel.com/graz

Angebot

Fahrt im Komfortbus inkl .Radtransport

HP in ausgesuchten Hotels

geführte Radtouren

Eintritte

Reiseversicherung u.v.m.

Termin & Preis

Ostfriesland - Lüneburger Heide - Mosel

Termin: 9.-17. 8.2026

Preis: 1.980 Euro pro Person

Südtirol - Trentin

Termin: 17.-21. 9. 2026

Preis: 960 Euro pro Person

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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