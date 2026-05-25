Ob Nordseeküste oder Alpenidylle – entdecken Sie die landschaftlichen, kulturellen und kulinarischen Reize einzigartiger Regionen im Rahmen der neuen Geo E-Bike Reisen und verbinden Sie Bewegung, Natur und Kultur auf ideale Weise.
Highlights
- Reiseziel Ostfriesland: maritimes Lebensgefühl mit Dünen, Meer und Möwen
Stationen: Küste und Insel Norderney, Lüneburger Heide (blühende Landschaft), Moselgebiet
- Reiseziel Südtirol und Trentino: sonnige Seite der Alpen mit Bergen und südlichem Flair
- E-Bikes: Verleih auf Anfrage möglich
- Tipp: Kostenlose Leserreisen-Präsentation
- Datum: 13. November, 18:30 Uhr
- Ort: GEO Reisen, Hamerlinggasse 6, Graz
- Anmeldung: bestfortravel.com/graz
Angebot
- Fahrt im Komfortbus inkl .Radtransport
- HP in ausgesuchten Hotels
- geführte Radtouren
- Eintritte
- Reiseversicherung u.v.m.
Termin & Preis
Ostfriesland - Lüneburger Heide - Mosel
Termin: 9.-17. 8.2026
Preis: 1.980 Euro pro Person
Südtirol - Trentin
Termin: 17.-21. 9. 2026
Preis: 960 Euro pro Person
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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