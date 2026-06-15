Eingelegtes Gemüse

Dauer: 20 Minuten (ohne Kühlzeit), Menge: 1,5 L Einlege-Aufguss

Zutaten:

Gemüse nach Belieben

0,5 L Bio-Einlegeessig

1 L Wasser

Optional: Gewürze wie zB. Senfkörner, Rosmarin, etc.

Zubereitung:

Das Gemüse waschen und nach Belieben klein schneiden. Ausgewaschene Gläser bis oben hin mit Gemüse füllen. Tipp: Soll das Gemüse später nicht zu bissfest sein, kurz in heißem Wasser vorkochen. Bio-Einlegeessig gemeinsam mit Wasser {1:2} in einen Topf füllen und auf rund 80° C erhitzen. Tipp: Den Aufguss mit Gewürzen (Senfkörnern, Rosmarin, etc.) verfeinern. Die mit Gemüse befüllten Gläser mit dem heißen Einlege-Aufguss auffüllen. Anschließend die Gläser sofort verschließen und auf den Kopf stellen (so wird auch der Deckel pasteurisiert). Gläser abkühlen lassen und kühl und trocken lagern.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.