Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 21. Juli 2025
Kalte Gurkensuppe
Zutaten für 4 Personen.
- 2 Gartengurken
- 1/2 B. Dillkraut
- 2 Knoblauchzehen
- Zitronensaft
- 40 dag Joghurt, 3,5 Prozent Fett
- Milder Apfelessig oder weißer Balsamicoessig
- 1 dl Olivenöl
- Mineralwasser
- 20 dag Lachsforellenfilet, kalt geräuchert oder gebeizt
- Schnittlauch
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Die Gurken schälen. Mit einem Schäler der Länge nach 8 bis 12 Scheiben abhobeln. Salzen und beiseitelegen.
- Die restlichen Gurken der Länge nach vierteln, das Kerngehäuse herausschneiden und die Viertel in Stücke schneiden.
- Dillkraut hacken. Knoblauch schneiden. 8 bis 12 Schnittlauchhalme blanchieren.
- Die Gurkenstücke mit Joghurt, Knoblauch, Olivenöl und etwas Mineralwasser in einen Mixer geben und pürieren. In eine Schüssel gießen und mit Essig, Salz, Pfeffer und Dillkraut würzen. Mit dem Schneebesen verrühren. Zugedeckt eine Stunde in den Kühlschrank stellen.
- Das Lachsforellenfilet in kleine Würfel schneiden. Zitronensaft darüberträufeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Auf den Gurkenscheiben verteilen und zu Rouladen aufrollen. Mit den Schnittlauchhalmen festbinden. Die Gurkenröllchen in Suppenteller legen.
- Die kalte Suppe darübergießen und sofort servieren.