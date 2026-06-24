Blutorange, Orange und Zitrone harmonieren mit feinen Frühlingszwiebeln, cremiger Avocado und knackigen Radieschen. Ein wunderbares Ensemble aus frisch und fruchtig. Perfekt kombiniert servieren wir den Salat mit einem Minz-Dressing.

Zitrusfrüchte-Gemüse-Salat mit Avocado & Minz-Dressing

Dauer: 15 Minuten, Menge: 2 Portionen

Zutaten für den Salat:

2 Blutorangen (mittelgroß)

3 Orangen (mittelgroß)

1 Zitrone

½ Bund Radieschen

2 Frühlingszwiebeln

1 große Avocado

Einige Stiele Dill

Einige Minzblätter

2 Fäuste Rucola

4 EL Granatapfelkerne

Für das Minz-Dressing:

½ Bund Minze

8 EL Olivenöl

4 EL Fruchtessig

4 EL Zitronensaft

4 EL Orangensaft

Kräutersalz & Pfeffer

Zubereitung:

Für das Dressing die Minze waschen, trocknen und kleinhacken. Die Minze mit den restlichen Zutaten glattrühren und das Dressing beiseitestellen. Die Zitrusfrüchte gründlich schälen, von der weißen Haut befreien und in dünne Scheiben schneiden. Die Radieschen waschen, putzen und vierteln oder in Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln waschen und in feine Ringe schneiden. Die Avocado halbieren, schälen und in Scheiben schneiden. Die Kräuter waschen, trocknen und abzupfen. Die Zitrusfrüchte mit der Avocado und den Kräutern auf einem Teller verteilen. Den Salat mit dem Dressing marinieren und mit Radieschen, Rucola und Granatapfelkernen garniert servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- und Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.