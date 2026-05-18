Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 14. Jänner 2025.

Zutaten für 2 Personen. Für den Teig.

1 dag Frischgerm

1/4 kg Mehl

1/8 l lauwarmes Wasser

2 bis 3 EL Olivenöl

etwas Salz

Für die Soße.

40 dag Paradeiser a. d. Dose (klein gewürfelt)

1 Knoblauchzehe

2 Schalotten

1 TL getr. Oregano

1 P. Mozzarella

evtl. Chiliflocken, Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Das Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte eine Mulde drücken. Die Germ in 5 EL Wasser auflösen, in die Mulde geben und mit etwas Mehl verrühren. Restliches Wasser, Olivenöl und Salz auf dem Mehlrand verteilen und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und eine halbe Stunde gehen lassen. Klein gehackte Schalotten und Knoblauch in einer großen Pfanne in wenig Öl anschwitzen. Die Paradeiswürfel dazugeben. Solange unter gelegentlichem Schwenken garen, bis eine dickliche Paradeissauce entstanden ist. Mit Oregano, Salz und Pfeffer würzen. Wer Schärfe mag, gibt noch eine Prise Chiliflocken dazu. Den Teig dünn (ca. 3 mm) ausrollen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Die Paradeissauce darauf verteilen. Den Mozzarella in Stücke schneiden und auf der Pizza verteilen. Im 220 Grad heißen Backrohr 12 bis 15 Minuten backen.