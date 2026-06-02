Topfenkuchen

Zutaten.

1 kg Topfen (40%)

1/8 kg Butter

4 Eier

Zucker

1/2 Orange

15 dag Grieß

1 Pkg. Backpulver

Zubereitung.

Die Orangenschale abreiben, den Saft auspressen. Den Topfen durch ein Sieb streichen. Die Eier trennen. Die Eiklar mit 10 dag Zucker zu Schnee schlagen. Topfen mit Orangensaft und -schale cremig rühren. Grieß und Backpulver vermengen. Die Butter mit 15 dag Zucker schaumig schlagen. Nach und nach die Dotter, den Topfen und den Grieß untermengen. Den Schnee unter die Masse ziehen.

Eine auslaufsichere Springform (26 cm Durchmesser) mit Butter ausstreichen. Die Topfenmasse einfüllen. Ins Backrohr schieben und bei 150 Grad Umluft eine gute Dreiviertelstunde backen. Den Kuchen in der Form auskühlen lassen, mit einem Messer vom Springformrand lösen und auf ein Kuchengitter stürzen. Zum Topfenkuchen können Sie ein Orangenragout servieren. Dafür vier Orangen schälen und die Filets aus den Trennhäuten herausschneiden. Saft und Schale einer Orange aufkochen, mit etwas aufgelöster Speisestärke binden, mit Orangenlikör abschmecken, die Orangenfilets in den Sud legen und auf der ausgeschalteten Herdplatte zugedeckt ziehen lassen.