Spinatfleckerln
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 1. November 2024
Zutaten für 4 Personen:
- 3/4 kg Blattspinat
- 30 dag Pastateig, ersatzweise Fleckerl-Nudeln
- 2 Knoblauchzehen
- 3 Eier
- Muskatnuss
- 1/8 l Schlagrahm
- 20 dag Crème fraîche
- Butter
- Parmesan
- Semmelbrösel
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung:
- Den Spinat tropfnass in einen großen Topf geben, salzen und zugedeckt zusammenfallen lassen. In ein Sieb geben und gut ausdrücken. Grob hacken.
- Die Knoblauchzehen klein würfeln, in etwas Butter andünsten, den Spinat dazugeben und so lange dünsten, bis alle Flüssigkeit verkocht ist. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
- Die Eier trennen. Die Dotter mit Crème fraîche und Schlagrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss herzhaft abschmecken.
- Die Eiklar zu Schnee schlagen. Den Nudelteig in größere Fleckerln zupfen und in Salzwasser kurz vorkochen. Abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken.
- Sofort in eine Auflaufform geben, mit Spinat und Dottercreme vermengen. Den Schnee unterziehen. Reichlich Parmesan darüberreiben, 2 bis 3 EL Brösel darüberstreuen und einige Butterflocken darauf verteilen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine halbe Stunde goldbraun backen.
Dagobert-Rezepte © Spencer Davis