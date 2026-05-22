Spinatfleckerln

Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 1. November 2024

Zutaten für 4 Personen:

  • 3/4 kg Blattspinat
  • 30 dag Pastateig, ersatzweise Fleckerl-Nudeln
  • 2 Knoblauchzehen
  • 3 Eier
  • Muskatnuss
  • 1/8 l Schlagrahm
  • 20 dag Crème fraîche
  • Butter
  • Parmesan
  • Semmelbrösel
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung:

  1. Den Spinat tropfnass in einen großen Topf geben, salzen und zugedeckt zusammenfallen lassen. In ein Sieb geben und gut ausdrücken. Grob hacken.
  2. Die Knoblauchzehen klein würfeln, in etwas Butter andünsten, den Spinat dazugeben und so lange dünsten, bis alle Flüssigkeit verkocht ist. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
  3. Die Eier trennen. Die Dotter mit Crème fraîche und Schlagrahm verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss herzhaft abschmecken.
  4. Die Eiklar zu Schnee schlagen. Den Nudelteig in größere Fleckerln zupfen und in Salzwasser kurz vorkochen. Abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken.
  5. Sofort in eine Auflaufform geben, mit Spinat und Dottercreme vermengen. Den Schnee unterziehen. Reichlich Parmesan darüberreiben, 2 bis 3 EL Brösel darüberstreuen und einige Butterflocken darauf verteilen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa eine halbe Stunde goldbraun backen.

Dagobert-Rezepte
Dagobert-Rezepte © Spencer Davis