Gemüsetarte
Zutaten.
Für den Mürbteig.
- 20 dag Mehl
- 1 Prise Salz
- 7,5 cl Wasser
- 10 dag kalte Butter
- Hülsenfrüchte
Für den Belag.
- 1/2 kg rote Paprikaschoten
- 1/4 kg Zucchini
- 2 bis 3 EL Pinienkerne
- 15 dag Ziegenfrischkäse (Rolle)
- 10 dag Sauerrahm
- 5 dag Crème fraîche
- 2 Eier, Muskatnuss
- 2 EL Semmelbrösel
- 1/2 B. Petersilie
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Teigzutaten verkneten, kalt stellen, dünn ausrollen und eine Tarteform damit auslegen. Mit Backpapier und Hülsenfrüchten abdecken. Im 200 Grad heißen Backrohr eine Viertelstunde vorbacken.
- Paprikaschoten vierteln und mit der Hautseite nach oben im Backrohr grillen, bis die Haut schwarze Blasen wirft. Feuchtes Tuch darauflegen, abkühlen lassen und die Haut abziehen.
- Ziegenkäse in Scheiben schneiden. Sauerrahm, Crème fraîche und Eier glatt rühren. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Petersilie würzen. Zucchini in Scheiben hobeln.
- Gehackte Pinienkerne mit den Semmelbröseln auf dem Teigboden verteilen. Zuerst mit Ziegenkäse, dann mit Paprikastreifen belegen. Zwei Drittel vom Rahmguss darüberträufeln. Mit den Zucchinischeiben belegen. Salzen und pfeffern. Mit dem restlichen Guss bestreichen.
- Im 180 Grad heißen Backrohr 40 Min. backen. Lauwarm servieren.