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Wien/Gaza
Auch an Austro-Unis Keim für Antisemitismus
Die Proteste an den US-Unis für Palästina und gegen Israel sind zuletzt auf Europas Hochschulen übergeschwappt, seit Montag gibt es auch in Wien ein Protestcamp. In Österreich sei die Situation zwar nicht so dramatisch wie in anderen Ländern, wo jüdische Studierende Angst vor körperlichen oder verbalen Übergriffen haben müssten. Doch "der Keim existiert für Israel-Hass, für israelbezogenen Antisemitismus", betonte Alon Ishay von den jüdischen Studierenden.