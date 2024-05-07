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Wien
Starpodcaster Sator ruft das Ende des Hypes aus
Vor sechs Jahren hat Andreas Sator seinen Podcast "Erklär mir die Welt" in einem WG-Wohnzimmer als Nebenprojekt zu seiner Tätigkeit als Journalist gestartet. Mittlerweile kann er sehr gut davon leben, mit Expertinnen und Experten komplexe Themen wöchentlich einfach aufzubereiten. Im APA-Interview spricht der 33-Jährige über seine heute, Dienstag, veröffentlichte 300. Folge, die Geduld von Podcastfans und die "Unterwelt des Internets".