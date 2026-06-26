Dauer: 1 Stunde 15 Minuten, Menge: 1 Torte mit 24 cm Durchmesser

Zutaten.

Für den Mürbteig:

250 g Mehl

100 g Butter (kalt)

100 g brauner Zucker

2 Eier

1 Schuss eiskaltes Wasser

Für die Fülle:

300 g Riso Gallo Gran Gallo Risotto Arborio Reis

800 ml Milch | alternativ Kokosmilch

Mark einer Vanilleschote | alternativ ½ TL Vanillepulver

½ TL Zimt

100 g Zucker braun

350 g Mascarpone (leicht)

100 g Cranberries (getrocknet)

Zum Garnieren:

300 g Erdbeeren

Etwas Staubzucker

Frische Blüten

Zubereitung.

Für den Mürbteig die kalte Butter mit dem Mehl, dem Zucker, den Eiern und einem Schuss eiskaltem Wasser verkneten. Eine 24 cm Springform damit auskleiden und diese im Kühlschrank kalt stellen.

Die Milch mit dem Mark einer Vanilleschote, dem Zimt und Zucker aufkochen. Den Reis hinzufügen und für ca. 20 Minuten unter Rühren weich garen. Den Milchreis auskühlen lassen, mit der Mascarpone vermischen. Die Cranberries unterheben und die Milchreis-Mascarpone-Mischung auf dem Mürbteig gleichmäßig verteilen.

Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Umluft für rund 45 Minuten backen (bis die Reismasse fest ist).

Die Torte auskühlen lassen. Die Erdbeeren waschen, in Stücke schneiden. Die Torte mit den Erdbeeren mit etwas Staubzucker und frischen Blüten garnieren und genießen.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins „Köstlich“ und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.