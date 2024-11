Die Steiermark begeistert als eine der vielseitigsten Winterdestinationen Österreichs. Mit etwa 100 Seilbahnbetrieben quer durch das Land bieten die Regionen der „weißen Steiermark“ einzigartige Erlebnisse im Schnee und machen die steirischen Berge für Wintersportler:innen jeden Alters zugänglich. Ob Skifahren, Snowboarden oder Rodeln – in den verschiedenen Regionen der Steiermark kommen Wintersportler:innen voll auf ihre Kosten.

Geschichtsträchtig

Die Geschichte des Wintersports in Österreich ist untrennbar mit dem Bau von Seilbahnen verbunden: 1926 eröffnete in Österreich die erste Seilbahn und läutete damit eine neue Ära des Wintertourismus ein. Heute zählen die steirischen Seilbahnen zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in ländlichen Regionen und sind Sinnbild für die traditionsreiche Entwicklung des österreichischen Wintersports zur weltweiten Nummer eins. Die Seilbahnen prägen nicht nur das Bild der steirischen Winterlandschaft, sondern schaffen auch Arbeitsplätze und leisten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Entwicklung.

Die weißen Hänge der Steiermark laden also nicht nur zu einem Skitag ein, sondern erzählen zugleich eine Erfolgsgeschichte, die jede Winterreise zu einem besonderen Erlebnis macht.

Entdecken Sie die Vielfalt der steirischen Skigebiete

Entstanden in Kooperation mit ARGE Skiregion Schladming-Dachstein.