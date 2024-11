Orthopädie-Technik auf höchstem Niveau

Der maierhofer campus ist eine zentrale Anlaufstelle für orthopädische und pflegerische Anliegen. Hier arbeiten spezialisierte Fachabteilungen Hand in Hand, um maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Das Angebot reicht von orthopädischen Schuheinlagen über individuell angepasste Orthesen bis hin zu Prothesen mit modernster Technologie. Ergänzend dazu gibt es eine Reha-Abteilung, die sich auf die Konfiguration von Rollstühlen und Fertigung von Sitzschalen spezialisiert hat – von Standardmodellen bis zu Hightech-Elektro-Rollstühlen.

Im Mittelpunkt steht dabei der Dialog mit Kund:innen, Ärzt:innen, Therapeut:innen und Angehörigen, um für jede individuelle Situation die optimale Versorgung sicherzustellen.

© Mediapool mvp GmbH

Hilfe für einen selbstbestimmten Alltag

Ein weiteres zentrales Thema am maierhofer campus ist die Unterstützung für die Pflege zu Hause. Das Angebot reicht von kleinen Alltagshelfern bis hin zu hochwertigen Pflegebetten, Mobilitätslösungen wie Rollatoren und Gehhilfen sowie modernen Hilfsmitteln zur Wundversorgung. Durch die umfassende Produktpalette wird eine hohe Lebensqualität für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ermöglicht.

© Mediapool mvp GmbH

Ein starker Partner in Kärnten und darüber hinaus

Neben dem maierhofer campus in Klagenfurt betreibt die Maierhofer GmbH fünf weitere Sanitätshäuser in Kärnten – darunter Standorte in Villach, Wolfsberg, St. Veit/Glan und Hermagor. Die Fachgeschäfte bieten ein breites Sortiment an Produkten: von Bandagen und Kompressionsstrümpfen über orthopädische Hilfsmittel bis hin zu Produkten für die häusliche Pflege.

Ergänzend dazu sind Außendienst-Teams in Kärnten und darüber hinaus aktiv, um Pflegeheime zu betreuen, Reha-Aufenthalte zu begleiten oder Sprechstunden in Kliniken und Ordinationen anzubieten.

© Mediapool mvp GmbH

Kompetenz und Tradition seit 75 Jahren

Seit 75 Jahren steht die Maierhofer GmbH für Qualität und Innovation. Ursprünglich als traditioneller Orthopädietechnikbetrieb gestartet, hat sich das Unternehmen zu einem führenden Gesundheitsanbieter in Kärnten entwickelt. Mit einem klaren Fokus auf Pflege, Mobilität und Gesundheit setzt Maierhofer Maßstäbe in der Branche.