Die ece-Bulls luden zur Meisterfeier © Marco Mitterböck

Spieler, Sponsoren, Unterstützer und Partner luden die ece-Bulls am Mittwochabend ein, um auf dem Dach des Montan-Terminals auf eine erfolgreiche Saison mit gleich drei Basketball-Titeln anzustoßen. Obmann Oliver Freund bedankte sich dabei ebenso für die gezeigten Leistungen wie Präsident und ece-Boss Heribert Krammer. Trainer Mike Coffin kündigte an, auch in der kommenden Saison wieder voll anzugreifen: "Wir wollen nicht nur mitspielen, sondern um Titel spielen. Das ist der Kapfenberger Weg!"

