Starkregen in Graz und Umgebung © Webcam Stadt Graz

In diesen Minuten am Dienstagnachmittag ist es nun leider so weit: Wie vorhergesagt, entladen sich dichte Regenwolken gerade über Graz und Umgebung. Die Folge: Die Murpromenade ist aufgrund des hohen Pegelstandes bereits gesperrt, nun melden auch die Feuerwehren in Graz und Umgebung erste Einsätze.