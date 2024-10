Eigentlich hat Manfred Eber gerade alle Hände voll zu tun, als Finanzstadtrat das Grazer Budget halbwegs in Balance zu halten. Jetzt ist der KPÖ-Politiker aber auch in Erklärungsnot, warum er auf Facebook einen Spruch des Militärdiktators aus Burkina Faso teilt. Der Spruch von Ibrahim Traoré selbst ist an sich harmlos, ist es doch ein Aufruf an die afrikanische Jugend, sich zu bilden und so nicht zum Spielball der „Imperialisten“ zu werden, die „afrikanische Völker im Interesse des Reichtums ihrer Länder zu versklaven“.