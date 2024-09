„Fridays for Future“ lud auch in Graz zum Klimaaktionstag

Nach dem Klimastreik in der vergangenen Woche ließen „Fridays for Future“ (FFF) am Freitag einen Klimaaktionstag mit diversen Veranstaltungen in ganz Österreich folgen. Neben Wien, Linz und Bregenz wurde auch in Graz zu einem Event mit den „Teachers for Future“ aufgerufen.