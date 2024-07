„Unser Fahrplan für Graz - Eine Stadt, in der es allen gut geht“: So lautete der Titel jener Pressekonferenz, zu der Mittwochfrüh die steirische SPÖ lud. Die Landeshauptstadt habe für das gesamte Bundesland enorme Bedeutung als Wirtschaftsfaktor und Wohnort, daher wolle man einen Graz-Schwerpunkt ins Rollen bringen, so Landesvorsitzender Anton Lang – ein Fokus, der auch personelle Änderungen mit sich bringt: Doris Kampus, derzeit noch parallel Soziallandesrätin und Obfrau der Grazer SPÖ, werde nach der Wahl nicht mehr für die Landesregierung zur Verfügung stehen. Sie werde nur mehr diese Regierungsperiode fertig machen, hieß es. Dann wolle die 57-Jährige, die im März 2023 zur neuen Grazer SPÖ-Chefin gewählt wurde, als Spitzenkandidatin für die Grazer Gemeinderatswahl antreten.