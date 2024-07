Dienstagnacht ist in Fischbach (Bezirk Weiz) ein 21-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße abgekommen. Der junge Lenker aus Weiz war gegen 22.30 Uhr auf der L114 unterwegs. Laut eigenen Angaben kam er in einer Linkskurve von der Straße ab, weil er zu schnell unterwegs war. Mit seinem Auto wurder er dann gegen eine Böschung geschleudert. Am Pkw enstand Totalschaden, die Feuerwehr Fischbach war mit drei Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Der 21-Jährige hatte Glück im Unglück: Er dürfte nur leichte Verletzungen davongetragen haben und wurde zur Versorgung ins LKH Vorau gebracht.