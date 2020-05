Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Konstantin Krasser und Cara Albiez © GEPA pictures

So beeindruckend die Leistungen der jungen steirischen Sportler im vergangenen Jahr waren, so beeindruckend war auch die Zahl der Stimmen, die bei der Wahl der beliebtesten Nachwuchssportler eingegangen sind. Rund 30.000 Stimmen haben die 30 Sportler in nur einer einzigen Woche gesammelt. Am Ende durften sich Cara Albiez und Konstantin Krasser über den Titel der „beliebtesten Nachwuchssportler der Steiermark 2020“ freuen. Im kleinen, aber honorigen Rahmen wurden den beiden Sportlern – mit dem vorgeschriebenen Abstand, versteht sich – in der Grazer Orangerie die Auszeichnung überreicht. Wobei – eigentlich standen Pokale und Blumen auf einem kleinen Tischchen „zur Abholung“ bereit.