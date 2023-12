Ein wenig unangenehm war es dem Franz fast. „Das ist das erste Rennen, das ich nicht gewinnen kann“, sagte er bei der großen, internationalen Pressekonferenz vor dem Legendenrennen auf dem Hang, auf dem er einst als Achtjähriger erstmals so richtig auf Ski gestanden war. Damals allerdings noch mit dem legendären Einsersessellift, wie er auf Anfrage und auf Englisch mitteilte. Auf Englisch? Richtig gelesen. Denn der 70er des Kaisers lockte nicht nur Größen aus Sport, Politik und Wirtschaft nach Kärnten, sondern auch eine erkleckliche Zahl internationaler Journalisten. Nicht, dass es den gebraucht hatte. Auch zum Siebziger zieht Klammer also nach wie vor, wie auch Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner und Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig einmal mehr unterstrichen.

Video: Skistars feierten mit Franz Klammer

Und sonst? Der Schmäh lief wie die Ski auf Schnee. Und die Kameras, die das Rennen der Legenden aufnahmen – via ORF waren weit über 100.000 Zuseher dabei, als sich die Stars aus vergangenen Tagen darin versuchten, möglichst exakt die Zeit zu fahren, die Franz Klammer vorgelegt hatte. Betrachtet man die Startliste, darf man zweifellos behaupten: Der Goldkurs in und um Bad Kleinkirchheim und St. Oswald ist an diesem Vormittag wohl vervielfacht worden, wenn man die Zahl der Olympiasiege, WM-Titel und anderer Erfolge addiert. Auswahl gefällig? Die Olympiasiegerinnen und -sieger Annemarie Moser, Fritz Strobl, Markus Wasmaier, Patrick Ortlieb, Leo Stock, Matthias Mayer, Michi Dorfmeister, Bernhard Russi oder Felix Gottwald. Die Ski-Größen Hans Enn, Bojan Krizaj, Jure Kosir, Christian Mayer, Lisi Kirchler-Riml, und, und, und.

Nach einem Einkehrschwung in St. Oswald inklusive Zwischensprint startete gegen 18 Uhr die große Sause im Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim. Über ein halbes Jahr wurde hinter den Kulissen am perfekten Ablauf gefeilt. Hauptverantwortlich waren dafür Martina Plamenig (Kärnten Werbung) und Gerhard Brüggler (OK-Chef). „Es ist uns einfach eine Herzensangelegenheit, dass wir für den Franz so eine Party organisieren konnten.“ Der Andrang war enorm, 230 geladene und prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport durften dem exklusiven Rahmen beiwohnen.

Kurz nach 18 Uhr begann das Gedränge im Foyer des Hotel Pulverers. Aus den anwesenden zehn Goldmedaillen-Gewinnern bei Olympischen Spielen stach natürlich Jubilar Franz Klammer hervor. Den musikalischen Rahmen rundeten Nik P. sowie das Nockalm Quintett ab. Und eine besondere Überraschung hatte Bad Kleinkirchheim parat: ein Modell des zukünftigen Franz-Klammer-Platzes im Ort. Nach dem Gala-Dinner kam die große Party richtig auf Touren. Und wie man den „Ski-Kaiser“ kennt, war der Franz natürlich nicht unter den ersten Gästen, die die Feier verließen.