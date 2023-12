Wenn der Franz ruft, dann kommen sie alle. Das war immer so und so wird es auch immer sein. Und natürlich auch anlässlich seines 70. Geburtstages. Eine fantastische, gelöste Feierstimmung herrschte bereits in den Tagen davor. Und Bad Kleinkirchheim/St. Oswald leistete mit Kaiserwetter den perfekten Rahmen. Strahlender Sonne, aber vor allem sonnige Gemüter wohin man auch schaute. Kurz gesagt: Die Stimmung hätte besser nicht sein können. Und weil der Franz ein begnadeter Erzähler ist, herrschte auch bei der Pressekonferenz eine elektrisierende Stimmung. Internationale Journalisten aus der ganzen Welt hingen gebannt an seinen Lippen.