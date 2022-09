Lieben-Seutter wurde am 3. Juni 1964 in Wien geboren. Zunächst in der Computerindustrie tätig, wechselte er 1988 als Assistent von Generalsekretär Alexander Pereira an das Wiener Konzerthaus, wo er ab 1991 Betriebsdirektor tätig war. Von 1993 bis 1996 am Opernhaus Zürich, kehrte Lieben-Seutter 1996 als Generalsekretär des Konzerthauses nach Wien zurück. 2007 schließlich folgte der Wechsel nach Hamburg, wo er zum Gründungsintendanten der bereits legendären Elbphilharmonie aufstieg.