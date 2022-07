Vater ertrinkt bei Rettung des Sohnes in der Neuen Donau

Ein tragischer Badeunfall hat sich am Mittwoch in Wien ereignet: Eine Familie war mit einem Mietboot auf der Neuen Donau unterwegs, wobei die Mutter und der fünfjährige Sohn im Boot gesessen und der Vater neben her geschwommen sei. Der Bub sei ins Wasser gesprungen, habe aber laut Polizei bald "Erschöpfungsanzeichen" gezeigt. Die Eltern wollten ihm helfen, was aber nicht gelang. Zeugen retten Frau und Kind, doch der Vater ging unter. Er starb während des Rettungseinsatzes.