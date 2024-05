Wetterwarnung für Teile Kärntens sowie die Steiermark: „Von Italien und Slowenien her kommt kräftiger Regen, lokal sind auch Gewitter eingelagert“, sagt GeoSphere-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Für Teile Kärntens gibt es mit 100 Liter pro Quadratmeter eine Starkregenwarnung, treffen soll es aber auch besonders das Murtal.

Geschlechtsverkehr mit Zwölfjähriger: Mann kommt in Graz vor Gericht

Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen. Vorwürfe gegen den Beschuldigten stammen aus Zeit vor seiner Tätigkeit als Polizist. Mehr dazu hier.

Uber kommt nach Kärnten: „Die Konkurrenz wird jetzt noch härter“

Die Kärntner Taxibranche kämpft vor allem seit Corona mit sinkender Frequenz. Etliche Unternehmer haben bereits aufgehört. Zum Artikel.

Wer den Klimabonus heuer versteuern muss

Die Auszahlung des Klimabonus startet nach dem Sommer, Interessierte sollen bis Juli ihre Kontodaten aktualisieren. Ab einem monatlichen Einkommen von rund 6.660 Euro brutto (14-mal im Jahr) ist der Bonus heuer zu versteuern. Alle Infos hier.

Agrardiesel wird um 20 Cent pro Liter günstiger

Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat ein rund 300 Millionen Euro schweres Entlastungspaket für die Land- und Forstwirtschaft auf den Weg gebracht. Alle Infos dazu hier.

Attentat auf Premier: Robert Fico in „sehr ernstem“ Zustand

Der slowakische Ministerpräsident ist nach einer Notoperation infolge des Attentats „stabil“, aber sein Gesundheitszustand weiterhin „sehr ernst“. Das Attentat hatte „ein politisches Motiv“, sagte Innenminister Estok. Lesen Sie hier mehr.

Putin bei Xi: „Fairness und Gerechtigkeit in der Welt aufrechterhalten“

Nach Beginn seiner fünften Amtszeit besucht der russische Präsident Wladimir Putin bei seiner ersten Auslandsreise China. Er traf auf Einladung von Staatschef Xi Jinping zu einem zweitägigen Staatsbesuch in China ein. Zum Artikel.

Finale um den Meistertitel: Was spricht für Sturm? Was spricht für Salzburg?

Eine Runde ist noch zu spielen, Sturm liegt in der Tabelle zwei Punkte vor Salzburg. Was spricht für die Grazer, was für die Mozartstädter?

Gregory Wüthrich und Kollegen können am Sonntag Meister sein © GEPA pictures

Ab 1. Juli ein Gratis-Klimaticket zum 18. Geburtstag

Wer heuer 18 Jahre wird, dem wird ein Klimaticket im Wert von 821 Euro geschenkt. Ab 3. Juni kann man es beantragen, die Aktion startet mit 1. Juli. Alle Infos.

Baby Bieber unterwegs: Hailey zeigt stolz ihren Babybauch

TV-Tipps für Donnerstag: Von Geheimnissen, Unternehmertum und Urgewalten

Ausflüge zu den Victora-Fällen und ins Ahrntal, ein Oscar-gekröntes Porträt und der Kulturkampf zwischen Fleischliebhabern und Veganern: Das sind die TV-Tipps für Donnerstag.

Meine Empfehlung: Female Power bei 4Gamechanger in Wien

„Wenn wir Frauen stärken, wirkt sich das positiv auf die gesamte Wirtschaft aus!“, sagt Verena Pausder. Die Unternehmerin und Gründerin ist eine von vielen prominenten Speakerinnen bei „(F)Empowerment the Change - Held:innen der Zukunft“, das im Zuge des 4Gamechanger“-Festivals in Wien stattfand. Heute wird dort unter anderen Hollywood-Star Charlize Theron sprechen. Alle Infos hier.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!