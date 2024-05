Herausfordernde Zeiten erfordern Menschen, die lustvoll an der Zukunft arbeiten. Die deutsche Unternehmerin und Gründerin Verena Pausder (45) ist genau so eine Frau. Als Vorstandsvorsitzende des deutschen Startup-Verbandes setzt sie sich für Gründer und Gründerinnen ein, sorgt für Sichtbarkeit und Transparenz - unter anderem mit ihrem erfolgreichen Podcastformat „Fast & Curious“, das sie gemeinsam mit Amorelie-Gründerin Lea Sophie Cramer hostet.

Und am 15. Mai wird sie beim „4Future Day“, der im Zuge des „4Gamechanger“-Festivals (zu dem auch Hollywood-Superstar Charlize Theron kommt) in Wien stattfindet, die Perspektive von Frauen in den Fokus rücken. Die Initiative „(F)Empowerment the Change - Held:innen der Zukunft“ geht zum ersten Mal über die Bühne und will gesellschaftspolitische Fragen diskutieren. Ziel ist es, Gleichstellung auch und vor allem in der Wirtschaft voranzutreiben. Warum das eine gute Idee ist, begründet Verena Pausder so: „Wenn wir Frauen stärken, wirkt sich das positiv auf die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft aus. Frauen bringen neue Perspektiven und Ideen in die Arbeitswelt ein, die oft übersehen werden. Es geht nicht nur um Fairness; es geht um die Nutzung eines riesigen ungenutzten Potenzials, das zum Wohlstand aller beitragen kann. Female Empowerment ist ein Business Case.“

Equal Pay, Gender Medicine und Diversity in AI

Das Konzept ist aber nicht, nur eine Frau zu highlighten, sondern eben zu zeigen, dass Kooperation der Schlüssel für die besten Ideen der Zukunft ist - gerade was Themen wie Equal Pay, Gender Medicine, Diversity in AI oder eben generell Female Empowerment betrifft. Die österreichische Kommunikationsexperin Tatjana Lackner wird zeigen, dass die „Rhethorik weiblich ist“, die ehemalige Frauenministerin und Netzwerkerin Maria Rauch-Kallat wird gemeinsam mit Maimuna Mosser (Google Austria), Lara Pyko (Siemens), Nicole Reitinger (CFO Ikea Austria) und Susanne Erkens-Reck (Roche Austria) einen gemeinsamen Apell auf der Global Stage formulieren - ein Höhepunkt des Tages.

Warum aber macht „4Gamechangers“ (Puls4Sat1Pro7) das überhaupt? Co-Founderin Nina Kaiserl: „Beim Festival steht für uns an erster Stelle, den wichtigsten Themen unserer Zeit eine Bühne zu bieten und sie mit jenen Menschen zu diskutieren, die dazu beitragen möchten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und dazu gehören definitiv auch das Thema Gleichberechtigung. Mit ‚(F)Empower the Change‘ verfolgen wir die Vision, die MARX Halle gemeinsam mit zahlreichen unterstützenden Netzwerken vor allem am 15. Mai zum Beben zu bringen. Wir wollen die Möglichkeit zum Zuhören & Austauschen mit Role Models und Speaker:innen bieten und am Ende des Tages ein gemeinsames Zeichen für Veränderung in Richtung echter Gleichberechtigung setzen.“

Und was gibt es noch? Das Puls24-Newsmagazin „WildUmstritten“ wird eine Sondersendung direkt von der Global Stage senden. Im Rahmen dieser Spezial-Ausgabe von „WildUmstritten“ begrüßt News-Anchor Werner Sejka seine Gäste diesmal nicht wie gewohnt im Studio, sondern direkt live auf der Bühne. Zu Gast sind unter anderem Sylvia Holly (Managing Director, Voestalpine), Annahita Esmailzadeh (Tech Leader Microsoft & Bestseller Autorin) und Anna Strigl (Content Creatorin).

Wie kann man daran teilhaben? Für all jene, die nicht direkt vor Ort sein können, bietet „JOYN“ die Möglichkeit das gesamte Bühnen-Geschehen der Global Stage & Silent Stage im Stream vom TV zuhause oder mobilen Endgeräten unterwegs mitzuverfolgen. Der ORF überträgt auf ORF ON, ORFIII (14.5./ ab 13.00 Uhr; 15.5./ ab 9.00 Uhr; 16.5./ ab 9.00) und ORF1 (15.5./ab 23.30 Uhr; 16.5./ab 0.20 Uhr) und informiert in allen seinen Medien in Radio, Fernsehen und Online.