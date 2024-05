Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft oder des Geschlechts sind bei Elke Lujansky-Lammer in den letzten 20 Jahren an der Tagesordnung. Denn als Leiterin der Gleichbehandlungsanwaltschaft berät Sie Menschen, die Benachteiligungen erfahren, in rechtlichen Fragestellungen. In ihrer Arbeit setzt sie vor allem auf eines: ein offenes Ohr. „Es geht darum, die gesamte Geschichte der Menschen zu verstehen und herauszufinden, was sie wollen“, sagt sie. Während einige ihre Erfahrungen einfach bei jemandem deponieren möchten, geht es andern darum, Lösungswege aufgezeigt zu bekommen. „Viele Menschen denken nur an das strafende Gesetz und wissen gar nicht, dass es sie auch schützen kann“, sagt die gebürtige Judenburgerin, die heute in Graz lebt.