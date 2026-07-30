Rezepte Snacks und kleine Gerichte

Kann als Vorspeise oder kleines Abendessen serviert werden.
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 2. Mai 2022
Wie wäre es mit einem leichten, vegetarischen Mittagessen? Simple Maisgrieß-Laibchen mit einem fruchtigen Salsa. Ideal auch zum Mitnehmen in der Lunchbox für ein Mittagessen bei der Arbeit.
Zu viel Eiersoße von der letzten Grillparty übrig? Natürlich können Sommerrollen nach Belieben gefüllt werden. Aber mit dieser Kombination aus Ei und Radieschen schmecken sie besonders gut.
Dinkelgrieß-Muffins sind einfach zu backen, das Rezept gelingt bestimmt und schmeckt. Also perfekt, wenn sich überraschend Besuch ankündigen sollte.
Snacken auf italienisch: Das Veggie-Panini mit geschmolzenem Mozzarella verwöhnt den Gaumen mit pikantem Pesto. Es ist einfach zubereitet und die Nektarinen sorgen für den überraschenden Kick.
Gschmackige vegane Teigtaschen gefüllt mit gepimpten Tofu und Gemüse – am besten genießt man sie mit dem aromatischen Rote-Zwiebel-Chutney!
Wie wäre es denn einmal mit einer anderen Art von Torte? Unsere Variante überzeugt mit herzhaften Schichten aus Crème fraîche, fein geschnittenem Gemüse, Kräutern sowie Schinken und Salami.
Egal ob im Sandwich, Quesadillas oder in einem Brötchen: Pulled Chicken ist eine Bank für alle Fleischliebhaber. Hier gibt es Tipps, wie ihr die Hähnchen-Spezialität ganz einfach zubereitet und perfekt kombiniert.
Italien und Frankreich vereint auf einem Brot: Birne, Haselnuss und Joghurt harmonieren perfekt, wenn sie auf einer knusprigen Brotscheibe zusammenkommen. Ein kleines Geschmacksfeuerwerk.
Die Verbindung aus Ei, Butter und schwarzem Trüffel schmeckt einfach himmlisch. Aromatisch, erdig mit einem Hauch Dekadenz. Mohrenwirt-Küchenchef Lukas Lepsic verrät sein einfaches Rezept.
Einfach, schnell und unglaublich schmackhaft sind diese herzhaften Kekse. Sie werden von diesen raffinierten Hinguckern nicht genug bekommen können.
Seit jeher gilt er als der österreichische Klassiker für den kleinen Hunger zwischendurch: der Gabelbissen. Natürlich kann man ihn fertig kaufen. Selbst gemacht schmeckt er aber ungleich besser!
Nach der weihnachtlichen Schlemmerei haben die meisten keine Lust auf festlichen Schnickschnack, kleine Häppchen und aufwändige Desserts. Diese Tortillas sind schnell gemacht und schmecken garantiert!
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. Jänner 2023.
Ein uraltes traditionelles Essen der Waldarbeiter, die einfach das verkocht haben, was sie mit hatten. Elisabeth Rennhofer vom Traditionswirtshaus Gallbrunner verrät hier das Rezept ihrer Mutter.
Dieser Aufstrich von Harald Theißbacher schmeckt erfrischend anders. Wer sich vor den knusprigen Mehlwürmern ekelt, kann diese ja weglassen und nur das Mehlwurm-Mehl verwenden. Das bringt Proteine und schmeckt nussig.
Küchenchef Reinhard Rois verwendet in diesem Rezept gleich zwei tolle Käseprodukte aus dem Almenland. In der Fülle zeigt Heumilchfrischkäse was er kann und der "Stollen Montanaro" gibt final die Würze.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 14. Februar 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. März 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 15. März 2023.
Kürbisspalten sind ein einfaches sowie schnelles Gericht, welches immer gelingt. Köchin Tici Kaspar serviert es mit einem köstlichen Schafskäse-Koriander-Dip.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. März 2023.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 28. März 2023.
Hier gibt´s raffinierte Ideen für die Restlküche, die auch das Geldbörsel schonen: Kreatives Oster-Lebensmittel-Recycling mit Liebe und viel Geschmack von
Hans Peter Fink und seinem Küchenteam.
Was tun mit den Resten der Osterjause? Das Team von Hans Jörg Fink vom Restaurant "Haberl & Fink's" weiß schon, wie es die Reste seiner Osterjause verwerten wird.
Food-Bloggerin Julia Uehren ging ein Hendl-Sandwich aus einem kleinen Lokal in Südafrika nicht mehr aus dem Kopf. Daraus hat sie nun ihr eigene Variante kreiert - rauchig, würzig, zitronenfrisch.
Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 7. Juli 2023.
Thomas Galler ist Küchenchef im Grazer Restaurant Arravané Kantina. Fixpunkt auf der Speisekarte ist die Pinsa. Diese bekömmlichere Urform der Pizza kann man nach Lust und Laune belegen. Galler verwendet saisonales Gemüse.
Geröstete, erdige Rote-Rüben-Creme kombiniert mit aromatischen Blumen: Wenn das nicht nach dem perfekten Topping für belegte Fladenbrote klingt? Am Besten gleich ausprobieren und nachkochen!
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