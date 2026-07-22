Laibchen aus Maisgrieß mit einem Salsa aus Melone und Avocado
Wie wäre es mit einem leichten, vegetarischen Mittagessen? Simple Maisgrieß-Laibchen mit einem fruchtigen Salsa. Ideal auch zum Mitnehmen in der Lunchbox für ein Mittagessen bei der Arbeit.
Für die Laibchen
- 120 g Maisgrieß (Polenta)
- 800 ml Gemüsesuppe
- 2 EL Sonnenblumenöl
- Salz
- Pfeffer
Für die Salsa
- 100 g Wassermelone (geschält gewogen)
- 1 Avocado
- 1 Reiswaffel
- 1 TL Sesam
- 10 Blatt Basilikum (frisch)
- 0,5 Chilischoten (fein gehackt)
- 5 EL Olivenöl
- 1 TL Vollrohrzucker
- 1 Limette (ausgepresst)
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung
- 1
Für die Maisgrieß-Laibchen die Gemüsesuppe mit dem Öl aufkochen, den Maisgrieß einrühren und unter ständigem Rühren kochen, bis sich eine feste Masse gebildet hat.
- 2
Die Polenta 1 bis 2 cm dick auf ein Blech streichen und auskühlen lassen, dann mit einem Ausstechring ausstechen und in etwas Öl von beiden Seiten knusprig braten.
- 3
Für die Avocado-Melonen-Salsa die Reiswaffel in kleine Stücke brechen. Wassermelone und Avocado schälen und das Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Mit den restlichen Zutaten vermischen und die Salsa mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipp
Die Laibchen auf vorgewärmten Tellern anrichten und mit der Salsa garnieren. Anstelle von Basilikum können Sie auch Koriander verwenden.
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