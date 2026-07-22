Laibchen aus Maisgrieß mit einem Salsa aus Melone und Avocado

Wie wäre es mit einem leichten, vegetarischen Mittagessen? Simple Maisgrieß-Laibchen mit einem fruchtigen Salsa. Ideal auch zum Mitnehmen in der Lunchbox für ein Mittagessen bei der Arbeit.

© Blanka Kefer/ichkoche.at

Gesamtzeit: 35 min