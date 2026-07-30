Blattlkrapfen aus Österreich

1 Aus Mehl, Ei, Salz, Milch und Butter rasch einen geschmeidigen Teig zubereiten.

2 Diesen mit einem Nudelholz messerdick auswalken, in Quadrate schneiden und in ganz heißem Fett rasch herausbacken.

3 Abtropfen lassen und mit einem Geschirrtuch zudecken.

4 Die Kartoffeln kochen und danach schälen.

5 Das Sauerkraut mit Wasser, Salz, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter und eventuell ein bisschen Speck aufkochen und ziehen lassen.