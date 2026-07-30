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Blattlkrapfen aus Österreich

Hauptspeise aus Österreich von Reinhild Stocker
<strong>Blattlkrapfen aus Österreich</strong>|Blattlkrapfen
Gesamtzeit:25 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:15 min

Zutaten:

  • 0,5 kg Weizenmehl
  • 1,5 TL Salz
  • 1 Ei
  • 0,25 warme Milch
  • 70 g zimmerwarme Butter
  • Kümmel nach Belieben
  • Kartoffeln
  • 250 g Sauerkraut
  • Wacholderbeeren
  • Lorbeerblätter
  • Speck nach Belieben

Zubereitung

  1. 1

    Aus Mehl, Ei, Salz, Milch und Butter rasch einen geschmeidigen Teig zubereiten.

  2. 2

    Diesen mit einem Nudelholz messerdick auswalken, in Quadrate schneiden und in ganz heißem Fett rasch herausbacken.

  3. 3

    Abtropfen lassen und mit einem Geschirrtuch zudecken.

  4. 4

    Die Kartoffeln kochen und danach schälen.

  5. 5

    Das Sauerkraut mit Wasser, Salz, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter und eventuell ein bisschen Speck aufkochen und ziehen lassen.

  6. 6

    Die Blattkrapfen mit Kartoffeln und Sauerkraut anrichten.