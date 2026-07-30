Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Gesamtzeit:25 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:15 min
Blattlkrapfen aus Österreich
Zutaten:
- 0,5 kg Weizenmehl
- 1,5 TL Salz
- 1 Ei
- 0,25 warme Milch
- 70 g zimmerwarme Butter
- Kümmel nach Belieben
- Kartoffeln
- 250 g Sauerkraut
- Wacholderbeeren
- Lorbeerblätter
- Speck nach Belieben
Zubereitung
- 1
Aus Mehl, Ei, Salz, Milch und Butter rasch einen geschmeidigen Teig zubereiten.
- 2
Diesen mit einem Nudelholz messerdick auswalken, in Quadrate schneiden und in ganz heißem Fett rasch herausbacken.
- 3
Abtropfen lassen und mit einem Geschirrtuch zudecken.
- 4
Die Kartoffeln kochen und danach schälen.
- 5
Das Sauerkraut mit Wasser, Salz, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter und eventuell ein bisschen Speck aufkochen und ziehen lassen.
- 6
Die Blattkrapfen mit Kartoffeln und Sauerkraut anrichten.