Hühnerterrine

1 Hendlfleisch und -leber in kleine Stücke schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln. In 4 EL Butter anschwitzen. Fleisch dazugeben und bei milder Hitze garen. Nach drei Minuten die Leber zufügen und weitere drei Minuten garen. Mit 2 EL Madeira ablöschen und noch eine Minute garen.

2 Die restliche Butter bei wenig Hitze schmelzen. Die etwas abgekühlte Fleisch-Leber-Masse im Cutter (Küchenmaschine) fein zerhacken. Die Butter nach und nach untermengen. Mit Salz, Pfeffer, Thymian und Piment würzen.