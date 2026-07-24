Schinkenkipferln

1 Den Blätterteig im Kühlschrank langsam auftauen lassen. Den Schinken sehr klein schneiden oder im Cutter fein hacken. Schalotten, Knoblauch und Petersilie klein schneiden. Die Schalotten in wenig Butter anschwitzen. Knoblauch und Petersilie dazugeben. Vom Feuer ziehen. Sobald die Masse ausgekühlt ist, mit dem Schinken und einem Ei gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

2 Den Blätterteig leicht ausrollen. In zwölf gleich große Dreiecke schneiden. Das restliche Ei verschlagen. Die Teigstücke damit bestreichen. Die Schinkenmasse auf die Dreiecke verteilen. Den Teig von der breiten Seite zur Spitze hin einrollen. Zu Kipferln biegen.