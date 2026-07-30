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Gesamtzeit:1 h 20 minVorbereitungszeit:30 minKochzeit:20 min
Blattlkrapfen aus Österreich
Zutaten:
- 0,5 kg Weizenmehl
- Salz
- 1 Ei
- 0,25 l warme Milch
- 70 g zimmerwarme Butter
- Kümmel nach Belieben
- Kartoffeln
- 250 g Sauerkraut
- Ennstaler Steirerkäse (zu kaufen im Ennstal in der Steiermark im Spar Supermarkt, Unimarkt, AGM und Bauernmärkten)
Zubereitung:
- 1
Aus den Zutaten rasch einen geschmeidigen Teig zubereiten. Diesen mit einem Nudelholz messerdick auswalken und in ganz heißem Fett rasch herausbacken.
- 2
Abtropfen lassen und mit einem Geschirrtuch zudecken.
- 3
Die Kartoffeln kochen und danach schälen.
- 4
Das Sauerkraut mit Wasser, Salz, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter und eventuell ein bisschen Speck aufkochen und ziehen lassen.
Dazu passt wunderbar ein Seiterl (0,3l) Schladminger Bier 🍻