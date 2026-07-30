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Blattlkrapfen aus Österreich

<strong>Blattlkrapfen aus Österreich</strong> | Blattlkrapfen aus Österreich
© Reinhlid Stocker
<strong>Blattlkrapfen aus Österreich</strong>|Blattlkrapfen aus Österreich
Gesamtzeit:1 h 20 minVorbereitungszeit:30 minKochzeit:20 min

Zutaten:

  • 0,5 kg Weizenmehl
  • Salz
  • 1 Ei
  • 0,25 l warme Milch
  • 70 g zimmerwarme Butter
  • Kümmel nach Belieben
  • Kartoffeln
  • 250 g Sauerkraut
  • Ennstaler Steirerkäse (zu kaufen im Ennstal in der Steiermark im Spar Supermarkt, Unimarkt, AGM und Bauernmärkten)

Zubereitung:

  1. 1

    Aus den Zutaten rasch einen geschmeidigen Teig zubereiten. Diesen mit einem Nudelholz messerdick auswalken und in ganz heißem Fett rasch herausbacken.

  2. 2

    Abtropfen lassen und mit einem Geschirrtuch zudecken. 

  3. 3

    Die Kartoffeln kochen und danach schälen. 

  4. 4

    Das Sauerkraut mit Wasser, Salz, Wacholderbeeren und Lorbeerblätter und eventuell ein bisschen Speck aufkochen und ziehen lassen.

Dazu passt wunderbar ein Seiterl (0,3l) Schladminger Bier 🍻