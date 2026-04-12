Es geht um jedes Detail. „Ob die Taurus-Lok der ÖBB im jüngst vorgestellten Song-Contest-Design schwarze Griffstangen an den Türen hat oder welche in Chrom, ist unseren Kunden keineswegs egal“, sagt Roco-Chef Andreas Pirkner-Reithofer. Und die Übereinstimmung werde von wahren Fans auch kontrolliert – oft mit der Lupe. Die rechtzeitig vor dem Song Contest im Mai in Wien auf den Markt gebrachte Modelleisenbahnlok von Roco wird damit bis auf millimetergroße Türgriffe dem großen Original entsprechen. „Eine Präzision, die jeden Techniker fasziniert“, fügt Produktionschef und Maschinenbauer Erwin Negeli hinzu, der vor einigen Jahren von der Autoindustrie zur Modelleisenbahn wechselte.

Mit ihren Marken Roco und Fleischmann ist die Modelleisenbahn GmbH in Bergheim hinter Märklin weltweit die Nummer zwei am Modellbahnmarkt. Produziert wird mit 850 Mitarbeitern heute zwar ausschließlich in Rumänien, der Slowakei und Vietnam. Entwickelt werden die Modelle weiter mit 80 Mitarbeitern am Firmenstandort in Bergheim.

0,05 Millimeter

Und die für den Spritzguss benötigten Maschinen, die winzige Komponenten auf 0,05 Millimeter genau produzieren können, werden im eigenen Werkzeugbau im niederösterreichischen Gloggnitz von 45 Mitarbeitern gefertigt. „Von der Stange kann man so etwas nicht kaufen“, betont Negeli. Aus 300 Komponenten etwa werde eine Dampflok zusammengebaut.

Aus der Zeit gefallen? Nein, das seien Modelleisenbahnen keineswegs, betont Pirkner-Reithofer. „Auch wenn es natürlich nicht mehr so ist, dass man wie vor 50 Jahren alle Kinderaugen mit Modelleisenbahnen oder Autorennbahnen zum Leuchten bringen kann.“ Wie jedes klassische Spielzeug wurde auch die Modellbahn in den vergangenen Jahrzehnten durch Computer, Smartphone und Social Media teils verdrängt.

Lichter im Schlafwaggon

Zuletzt seien es aber gerade wieder das haptische Erlebnis und die Kreativität beim Erschaffen seiner eigenen Zuganlage – samt Bahnhof, Landschaft und Kinderspielplatz –, die auch junge Leute zur Modelleisenbahn brächten. Steuerung, Sound, Beleuchtung und per Zufallsgenerator an- und ausgehende Lichter im Schlafwaggon des Nightjets kommen ohnehin längst von der Smartphonesteuerung.

Mit ihren Marken Roco und Fleischmann ist die Modelleisenbahn GmbH in Bergheim hinter Märklin weltweit die Nummer zwei am Modellbahnmarkt © Roco

Eine turbulente Geschichte hat der Salzburger Traditionsbetrieb jedenfalls hinter sich. Gegründet vor 66 Jahren von Heinz Rössler in der Stadt Salzburg, begann eine Erfolgsgeschichte. Er hatte erkannt, dass die Kunststoff-Spritzgusstechnik viel besser geeignet war als Blechspielzeug, um detailgetreue Wiedergabe von Originalen zu ermöglichen. Zu Beginn kopierte er im Übrigen Militärfahrzeuge, erst später Züge. Der Name Roco soll für seine erste Tochter Rössler Cornelia stehen.

Boom in Corona-Krise

Wie andere Modelleisenbahnhersteller auch geriet Roco Anfang der 2000er-Jahre in finanzielle Schwierigkeiten, 2005 musste man Insolvenz anmelden. Als Hausbank stieg damals der Raiffeisenverband Salzburg ein, der – nach mehreren Eigentümerwechseln – auch heute gemeinsam mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Roco-Eigentümer ist. Einen Boom beschert hat den Modelleisenbahnen – seit 2008 gehört auch der einstige deutsche Konkurrent Fleischmann zu Roco – die Corona-Krise. Zum Daheimbleiben gezwungen „gab es ja quasi keine Alternative, als seinem Hobby nachzugehen“, meint Negeli.

Entwickelt werden die Modelle weiter mit 80 Mitarbeitern am Firmenstandort in Bergheim bei Salzburg © Roco

Sammler sind auch heute noch die größte Kundengruppe von Roco. Rund eine halbe Million Züge produziert man im Jahr, die Lok ist ab etwa 200 Euro zu haben, der Waggon ab 25 Euro. Von Kunden, die sich jedes Jahr eine neue Lok gönnen, bis zu Freaks, die so gut wie jedes Modell aus dem Programm bei sich zu Hause haben, reicht die Palette. „Es gibt auch eine sehr ausgeprägte Clubszene“, meint Negeli. Der Vorteil einer Zuganlage: „Die ist nie fertig, da kann man immer noch neue Details dazubauen. Ein Hobby für alle Ewigkeit also.“ Trends gebe es bei den Modellen – wie bei der echten Bahn. „Der Nightjet war zuletzt etwa extrem gefragt und im Vorjahr gleich vergriffen.“

75 Prozent des Umsatzes von zuletzt rund 50 Millionen Euro macht man in Deutschland, Österreich und der zugaffinen Schweiz. Auch wenn man zuletzt Konsumzurückhaltung spüre, sei die Geschäftsentwicklung stabil.

Umzug nach Salzburg

Im kommenden Jahr werde Roco zurück in die Stadt Salzburg siedeln, beim Techno-Z entstehen gerade neue Räumlichkeiten. Auch ein Fan-Shop und ein Schauraum sind angedacht. Zuvor hat man sich zum 66. Geburtstag selbst beschenkt: mit einer echten ÖBB-Lok im Roco-Design, die von Landeshauptfrau Karoline Edtstadler in der vergangenen Woche getauft wurde. Quasi die Umkehrung des sonst Üblichen: kleine Bahn einmal ganz groß. Wer wissen will, wo sie demnächst hält, kann im Lokfinder der ÖBB nachschauen.