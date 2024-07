Große Aufregung in und um Vodice in Kroatien: Am Strand der Küstenstadt in der Gespanschaft Šibenik-Knin in Mitteldalmatien soll es eine Hai-Sichtung gegeben haben – und das mitten in der Urlaubssaison, in der auch tausende österreichische Urlauber in die Region pilgern.

Verdächtige Flossen

Stein des Anstoßes ist ein Video, das auf TikTok veröffentlicht wurde. Zu sehen sind darin auffällige Rückenflossen, die aus dem Wasser ragen. Eine Frauenstimme warnt im Hintergrund, nicht ins Wasser zu gehen, da sich ein Baby-Hai darin befinden soll. Kurz darauf ergänzt sie, dass es sich sogar um zwei Exemplare handle.

Zwei Baby-Haie?

Aber waren es wirklich Haie, die hier für Aufruhr im Urlaubsparadies sorgen? Eine offizielle Bestätigung der Behörden steht bis dato noch aus, in kroatischen Medien wird indes aber bereits heftig diskutiert. Auf der lokalen Internetplattform sibenski.slobodnadalmacija.hr wird vermutet, dass es sich um zwei junge Blauhaie handeln könnte.

Dies wäre nicht angenehm, denn der Blauhai ist eine der gefährlichsten Hai-Arten für den Menschen. Sie griffen in der Vergangenheit schon öfter Menschen und Boote an. Dass sie direkt in Strandnähe auftauchen, ist aber eher selten. Ihr Lebensraum liegt im Normalfall nicht im Küstenbereich, meist bewohnt er ozeanische oder zumindest küstenfernere Gewässer. In der Adria ist er aber auf alle Fälle auch daheim, wie eigentlich fast überall. Als sogenannter Kosmopolit kommt er nämlich in allen tropischen bis gemäßigten Meeresgebieten vor, er gilt als die am weitesten verbreitete Art aller Knorpelfische.

Vorsicht walten zu lassen, kann nie schaden, wenn man potenzielle Haie im Wasser sieht. Die Gefahr sollte aber auch nicht überschätzt werden. Haie greifen grundsätzlich nicht von alleine an, sind keine von Grund auf aggressiven Tiere.