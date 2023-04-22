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Manchester City zieht ins FA-Cup-Finale ein
Manchester City ist dank eines Triplepacks von Riyad Mahrez (43./Elfer, 61., 66.) erstmals seit 2019 ins FA-Cup-Finale eingezogen. Nach dem 3:0 gegen Zweitligist Sheffield United wartet das Team von Pep Guardiola auf den Sieger des zweiten Halbfinales am Sonntag zwischen Brighton & Hove Albion und Manchester United. Das Stadtderby als Finale gab es im erstmals 1872 ausgetragenen Fußball-Traditionsbewerb noch nie. Das Endspiel steigt am 3. Juni im Londoner Wembley Stadion.