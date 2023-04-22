Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Japan bereitet sich auf Abschuss nordkoreanischer Rakete vor
Japan hat seine Streitkräfte angewiesen, sich auf den möglichen Abschuss einer nordkoreanischen Rakete vorzubereiten. Verteidigungsminister Yasukazu Hamada wies die Truppen laut einer Erklärung vom Samstag an, "Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um den Schaden im Falle des Einschlags einer ballistischen Rakete zu begrenzen". Nordkorea hatte kürzlich ohne Angabe eines Datums angekündigt, seinen ersten Militär-Spionage-Satelliten ins All bringen zu wollen.