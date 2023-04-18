Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Neos fordern Maßnahmen gegen Personalnot
Geht es nach den NEOS, muss die grassierende Personalnot in Österreich prioritär behandelt werden. Andernfalls müsse man sich hierzulande um den Wohlstand und die Erhaltung des Sozialsystems Sorgen machen, betonte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Massive Kritik äußerte die pinke Klubobfrau in diesem Zusammenhang an der ÖVP, die in der eigenen "Populismus-Falle" gefangen sei. Aber auch die anderen Parteien bekamen ihr Fett ab.