Via Willhaben nahm der Jugendliche Kontakt mit dem 23-jährigen Fahrzeugbesitzer auf. Für Freitagabend wurde eine Probefahrt in Rudolfsheim-Fünfhaus vereinbart. Während der Fahrt soll der 17-Jährige den Autobesitzer aufgefordert haben, auszusteigen und ihn beim Einparken einzuweisen. Als der 23-Jährige das Fahrzeug verlassen hatte, soll der Jugendliche plötzlich beschleunigt und mit dem Pkw davongefahren sein.

Dem Fahrzeugbesitzer gelang es laut Polizei, den Standort des gestohlenen Autos zu orten und Bekannte in der Nähe zu verständigen. Als diese das Fahrzeug in der Industriestraße in der Donaustadt entdeckten, versuchte ein 21-Jähriger, den Lenker durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Der 17-Jährige soll seine Fahrt jedoch fortgesetzt und den Mann mit dem Fahrzeug erfasst haben. Der 21-Jährige prallte erst gegen die Windschutzscheibe und landete dann auf der Motorhaube. Durch ein abruptes Bremsmanöver wurde er zu Boden geschleudert, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Der 23-Jährige erlitt Hämatome am ganzen Körper, dazu kamen Kopfverletzungen und Brüche.

Der 17-Jährige ließ den Schwerverletzten liegen und raste weiter, ehe er das Auto abstellte und zu Fuß flüchtete. Da er bei der Onlineplattform seine Handynummer angegeben hatte, konnten ihn die Polizisten anrufen. Sie überzeugten ihn, sich zu stellen. Der 17-Jährige kam dem nach und fuhr mit der U-Bahn zur Polizeidienststelle. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Der 17-Jährige ist in einer betreuten Einrichtung fremduntergebracht und bereits mehrfach vorbestraft.