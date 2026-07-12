Glück im Unglück: Die beiden Deutschen konnten sich und den Hund selbstständig aus dem total beschädigten Pkw befreien, berichtete die Polizei. Sie wiesen lediglich leichte Verletzungen auf und lehnten eine weitere medizinische Behandlung durch die Rettungskräfte ab, hieß es. Dem 46-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Die Feuerwehr barg indes das Auto.