Glück im Unglück: Die beiden Deutschen konnten sich und den Hund selbstständig aus dem total beschädigten Pkw befreien, berichtete die Polizei. Sie wiesen lediglich leichte Verletzungen auf und lehnten eine weitere medizinische Behandlung durch die Rettungskräfte ab, hieß es. Dem 46-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Die Feuerwehr barg indes das Auto.
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Aschau
Von Hund abgelenkt - Pkw in Tirol Abhang hinuntergestürzt
Ein alkoholisierter 46-jähriger Deutscher ist Samstagabend auf der Höhenstraße in Aschau im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) mit seinem Pkw rund 20 Meter über steiles, teils felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Die ungewöhnliche Ursache laut dem Fahrer: Ein im Auto befindlicher Hund hatte in einer Linkskurve zu bellen begonnen, worauf sich der Mann und eine 42-jährige Beifahrerin zu dem Tier umdrehten und dabei offenbar von der Fahrbahn abkamen.