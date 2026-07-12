Von Hund abgelenkt - Pkw in Tirol Abhang hinuntergestürzt

Ein alkoholisierter 46-jähriger Deutscher ist Samstagabend auf der Höhenstraße in Aschau im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) mit seinem Pkw rund 20 Meter über steiles, teils felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Die ungewöhnliche Ursache laut dem Fahrer: Ein im Auto befindlicher Hund hatte in einer Linkskurve zu bellen begonnen, worauf sich der Mann und eine 42-jährige Beifahrerin zu dem Tier umdrehten und dabei offenbar von der Fahrbahn abkamen.