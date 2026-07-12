Ein Wolf hatte nachweislich in dem Gebiet über zehn Schafe gerissen. Seit Juni war das Raubtier aktiv und dürfte wohl eine weit höhere Dunkelziffer an Nutztieren getötet haben. Daraufhin war erstmals ein Wolf in der Steiermark zum Abschuss freigegeben worden. Ob es sich bei dem am Sonntag erlegten Tier um den Übeltäter handelt, sollen die Analysen ergeben.
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Sölk
Erstmals Wolf in der Steiermark geschossen
Zum ersten Mal ist seit der Rückkehr des Wolfs in der Steiermark am Sonntag das erste zum Abschuss freigegebene Tier in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) von einem Jäger erlegt worden. DNA-Proben wurden zur Analyse an die Universität für Bodenkultur zur Analyse eingesendet. "Wir wollen kein Tier ausrotten, aber wir wollen wirksamen Schutz für unsere Alm- und Weidewirtschaft", kommentierte Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) den Abschuss in einer Presseaussendung.