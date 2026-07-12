Ein Wolf hatte nachweislich in dem Gebiet über zehn Schafe gerissen. Seit Juni war das Raubtier aktiv und dürfte wohl eine weit höhere Dunkelziffer an Nutztieren getötet haben. Daraufhin war erstmals ein Wolf in der Steiermark zum Abschuss freigegeben worden. Ob es sich bei dem am Sonntag erlegten Tier um den Übeltäter handelt, sollen die Analysen ergeben.