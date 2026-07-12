Erstmals Wolf in der Steiermark geschossen

Zum ersten Mal ist seit der Rückkehr des Wolfs in der Steiermark am Sonntag das erste zum Abschuss freigegebene Tier in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) von einem Jäger erlegt worden. DNA-Proben wurden zur Analyse an die Universität für Bodenkultur zur Analyse eingesendet. "Wir wollen kein Tier ausrotten, aber wir wollen wirksamen Schutz für unsere Alm- und Weidewirtschaft", kommentierte Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) den Abschuss in einer Presseaussendung.