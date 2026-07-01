Wer sich Hunde sowie Reptilien, Amphibien oder einen Papagei zulegen möchte, muss dafür ab 1. Juli 2026 einen Sachkundenachweis vorlegen. Diesen kann man mit einem vierstündigen Theoriekurs erwerben, für Hunde werden zusätzlich zwei Theoriestunden verlangt. Dies gilt für eine „tierische“ Neuanschaffung. Die zugehörige Verordnung, die unter anderem regelt, wie die Kurse ausgestaltet sein müssen und wer sie halten darf, liegt seit rund einer Woche vor.

Vorgesehen ist, dass der Sachkundenachweis beim verpflichtenden Chippen samt Registrierung von Hunden hochgeladen wird. Dasselbe ist bei der Wildtiermeldung von Reptilien, Amphibien und Papageien notwendig. Da es für diese Tiergruppen weniger Experten gibt, können die dafür zuständigen Länder auch Onlinekurse anbieten.

Kurse als Pflicht: Ausnahmen für Tierbesitzer

Der Sachkundenachweis ist vor Beginn der Tierhaltung von jeder Person zu erbringen, die offiziell als Halter gemeldet ist. In bestimmten Fällen gelten allerdings Ausnahmen: Nicht betroffen sind Personen, die bereits einen Hund halten und in der Heimtierdatenbank registriert haben oder innerhalb der letzten zwei Jahre einen Hund gehalten und registriert haben.

Doch genau das sei ein Problem, urteilt die steirische Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl: Hundebesitzer lassen zwar oft ihren Vierbeiner chippen, vergessen aber auf die zusätzliche Registrierung in der Heimtierdatenbank. Frauchen und Herrchen, die diese bisher nicht gemacht haben, gelten also nicht als Hundebesitzer. Die Folge: Schaffen sie sich irgendwann einen weiteren oder neuen Hund an, müssen sie die Kurse dennoch absolvieren.

Tierschutzombudsfrau will Kurs für alle

Ausnahmen gelten hingegen bei einschlägigen Ausbildungen oder beruflicher Qualifikation. Dasselbe gilt für Reptilien & Co. – wenn man die behördliche Meldung belegen kann. Für die Praxiseinheit, die nur bei Hunden gemeinsam mit dem Liebling zu absolvieren ist, hat man zwölf Monate Zeit.

Tierschutzombudsfrau Schlögl begrüßt „prinzipiell die verpflichtenden Kurse.” Besonders im Exotenbereich sei es wichtig, dass sie Pflicht werden. Nicht ganz glücklich ist Schlögl mit den Ausnahmeregeln: „Denn selbst ich, die 26 Jahre Hundebesitzerin ist, kann einen solchen Kurs brauchen. Es hat sich ja bezüglich Training und Haltung in den letzten Jahren viel getan – ein Kurs wäre für alle Besitzer nützlich.“

Zuspruch: Verantwortung für Hunde

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) begrüßt, dass damit erstmals österreichweit ein einheitlicher Mindeststandard geschaffen wird. Ziel des Sachkundenachweises ist es, künftige Hundehalter besser auf ihre Verantwortung vorzubereiten und Grundlagen zu Haltung, Verhalten, Bedürfnissen und sicherem Umgang mit Hunden zu vermitteln. „Es ist wichtig und richtig, dass sich Menschen bereits vor der Anschaffung eines Hundes mit ihrer Verantwortung auseinandersetzen. Der bundesweite Sachkundenachweis schafft dafür erstmals einen gemeinsamen Mindeststandard in Österreich“, sagt ÖKV-Präsident Philipp Ita.