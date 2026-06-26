Kürzlich wurden an der HLW Lipizzanerheimat 28 Absolventinnen und Absolventen im Rahmen einer feierlichen Maturaverabschiedung verabschiedet. Nach fünf Schuljahren haben sie die Reife- und Diplomprüfung inklusive Diplomarbeit erfolgreich abgeschlossen.

Direktor Karlheinz Sanz begrüßte die zahlreichen Gäste und würdigte die Leistungen des Jahrgangs. Insgesamt wurden 252 Prüfungen abgelegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Neun Maturantinnen und Maturanten schlossen mit ausgezeichnetem, fünf mit gutem Erfolg ab.

Maturazeugnisse überreicht

Klassenvorständin Martina Schwarz erinnerte in ihrer Rede an viele prägende Erlebnisse. Zu den Höhepunkten des Abends zählte eine Fotopräsentation mit Erinnerungen aus der Schulzeit sowie die feierliche Überreichung der Reife- und Diplomprüfungszeugnisse. Stellvertretend für die Klasse bedankten sich Teresa Scheer und Maurice Pölzer bei ihren Familien sowie dem gesamten Schulteam für die Unterstützung während der vergangenen fünf Jahre. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Schülerinnen der HLW.

Mit einem humorvollen Abschiedsvideo ließen die Absolventinnen und Absolventen ihre Schulzeit ausklingen und blickten mit Freude und Zuversicht auf ihren neuen Lebensabschnitt.