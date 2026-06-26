Erleben Sie einen Sommerabend in einzigartiger Atmosphäre mit dem vielfach ausgezeichneten Kabarettisten, Schauspieler und Regisseur Andreas Vitasek. Mit seinem aktuellen Soloprogramm „Spätlese“ wirft er einen satirischen Blick auf die großen und kleinen Themen unserer Zeit – von Klimaschutz und KI bis zu politischer Korrektheit und den Tücken des Alltags.

Tickets auch erhältlich bei: oeticket.com und an allen Oeticket-Vorverkaufsstellen.