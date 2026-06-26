5 AHK
Joel Aebersold; Marcel Barlog (guter Erfolg); Michael Forstner (Auszeichnung); Clemens Frehsner (Auszeichnung); Patrick Haneder (Auszeichnung); Nico Hausharter; Darwin Heinrich (Auszeichnung); Julian Helm (guter Erfolg); Julian Hölzl; Matthias Kemmetmüller; Raphael Koller (guter Erfolg); Noah Lasser; Ufuk Özhan; Lukas Pirker (Auszeichnung); Luca Prentner; Jonas Reisner; Lukas Ruhdorfer; Julia Rußner (Auszeichnung); Robert Rusu; Maximilian Salzmann (Auszeichnung); Harry Scherz (guter Erfolg); Matthias Tiefenbacher (guter Erfolg); Maximilian Tschernitz; Thomas Weißensteiner;
5 BHK
Summer Berger; Adnana Brancov; Fabio Brandl (guter Erfolg); Laura Di Lena; Dayana Ebhart (Auszeichnung); Anja Fink (Auszeichnung); Alexander Gressl; Leon Grill; Larissa Kremser; Alexander Lasser; Leonora Leitner; Katharina Mayr; Julia Nowak (Auszeichnung); Elisabeth Walcher;
5 CHK
Jakob Frehsner; Vanessa Gassner; Florina Gruber (guter Erfolg); Dominik Hammer; Leonie Haritsch; Sina Jenkner; Julia Kanzler (guter Erfolg); Anna Katic; David Katic; Luca Kekesi (guter Erfolg); Kristin Köberl; Marie Kreutzer; Sarah Lemmerer (guter Erfolg); Vanessa Perlaskaj; Maja Petrovic; Argtim Rexhepi; Jana Schachner; Anika Strimitzer; Vanessa Zaihsenberger;
3 HAS
Katharina Berger (Auszeichnung); Diard Dautaj; Marina Dukic; Susanne Eissa; Marlene Großauer; Luca Haywan; Svenja Hinterlaßnig; Leonie Hußauf; Medijana Kovacevic; Daniel Marold; Christina Mayr; Anna Paric; Benjamin Rexhepi; Jan Schlener (guter Erfolg); Marina Schuster (guter Erfolg); Anastasija Tomic;