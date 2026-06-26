Ein lang gehegter Wunsch wurde in diesem Frühjahr für die Mariazeller Musikschule Wirklichkeit: Unterstützt vom Lions-Club Mariazell sowie heimischen Banken und Unternehmen konnte kürzlich ein „junger“ gebrauchter Flügel der Marke Schimmel angeschafft werden. Unlängst gab es zum Dank an die Sponsoren ein „Privatkonzert“ im Auftrittsraum der Musikschule Mariazell. Klavierlehrerin Ana Cosme und Querflötistin Claudia Prammer sorgten für die musikalischen Darbietungen.

Die erfolgreichen Absolventen © Hannes Haider

Einen weiteren Grund zur Freude im Wallfahrtsort lieferten übrigens die stattgefundenen Abschlussprüfungen. Gratsiela Kiryakova (Schlagzeug) und Stefan Pollerus (Tenorhorn) sind die diesjährigen Absolventen, die die Prüfungskommission durch große Musikalität, präzise Rhythmik und durch ausgereifte Technik überzeugten. Für die erfolgreiche Absolvierung erhielten beide auch das goldene Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes Steiermark.