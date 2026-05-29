Die Wirtschaftsreferenten der Bundesländer haben sich bei ihrer Konferenz am Freitag in Salzburg für eine Abschaffung der Flugabgabe ausgesprochen und einen entsprechenden einstimmigen Beschluss gefasst. Auf Initiative von Kärnten fordern die Bundesländer damit die Bundesregierung konkret zum Handeln auf. „Gerade die Regionalflughäfen werden durch die Abgabe von zwölf Euro pro abfliegendem Passagier massiv belastet. Während rund um uns die Flugabgabe gestrichen wird, hält Österreich weiter daran fest und verliert dadurch Verbindungen, Gäste und wichtige Wertschöpfung für den heimischen Standort. Unsere Flughäfen brauchen dringend Entlastung und dürfen im internationalen Wettbewerb um Konnektivität, Standortqualität und Gäste nicht länger durch eine einseitige nationale Belastung benachteiligt werden“, erklärt Kärntens Wirtschaftsreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Fluglinien wie die irische Billigairline Ryanair hatten zuletzt die Flugabgabe massiv kritisiert und eine Reduktion der Verbindungen angekündigt, sollte diese nicht fallen. „Damit werden auch die für die Regionalflughäfen essenziellen Hubverbindungen unter Druck gesetzt. Das wiederum hat negative Folgen für den gesamten österreichischen Wirtschafts- und Tourismusstandort“, sagt dazu Schuschnig. Österreich zähle zu den einzigen acht EU-Ländern, die derzeit eine Flugabgabe einheben. Nachbarländer wie Ungarn und die Slowakei haben diese zuletzt abgeschafft. In Slowenien und Italien gibt es diese Steuer schon seit Jahren nicht mehr, wodurch die Airports Ljubljana und Triest gegenüber Klagenfurt im Vorteil sind.

Für mehr Wettbewerbsfähigkeit

Mit dem am Freitag beschlossenen Antrag werden der Verkehrsminister sowie der Finanzminister aufgefordert, die Abschaffung der Flugabgabe umzusetzen. Das Aus der Steuer würde nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Flughäfen stärken, sondern über zusätzliches Passagier- und Tourismusaufkommen auch fiskalische Effekte auslösen, welche die entfallenden Abgabeneinnahmen um ein Vielfaches übersteigen, wird argumentiert.