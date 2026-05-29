Die Welt des Fine Dining hat ein Imageproblem. Viele junge Menschen vermuten dahinter eine Mischung aus Benimmkurs, Fremdsprachenprüfung und finanzieller Selbstüberschätzung. Wer noch nie in einem Spitzenrestaurant war, stellt sich oft vor, dass bereits die falsche Haltung der Serviette zum sofortigen Ausschluss vom Acht-Gänge-Menü führen könnte.

Genau mit diesen Berührungsängsten möchte Sternekoch Andreas Senn nun aufräumen. Jeden Öffnungstag unter der Woche wird unter dem Motto „SENNS First Taste“ ein Tisch für junge Gäste reserviert, kündigt der Sternekoch auf seiner Instagram-Seite an. Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie sympathisch: Wer sich kein eigenes Bild macht, bleibt bei Vorurteilen. Und davon gibt es rund um Fine Dining bekanntlich genug.

In den ehemaligen Räumlichkeiten der Glockengießerei erinnern Backsteinwände und die letzte gegossene Glocke an vergangene Zeiten. © Lukas Jahn

Dabei hat sich die Spitzengastronomie in den vergangenen Jahren stark verändert. Wo früher Exklusivität oft Teil des Konzepts war, geht es heute zunehmend um Erlebnisse, Geschichten und neue Zugänge. Junge Gäste sind neugierig, reisen viel, probieren gerne Neues aus und entdecken Kulinarik längst auch über soziale Medien. Trotzdem bleibt die Hemmschwelle vor dem ersten Besuch eines Spitzenrestaurants oft erstaunlich hoch.

Ein pointiertes Spiel der Aromen fokussiert auf beste Qualität. © Phil Lihotzky

Vielleicht auch deshalb, weil viele glauben, man müsse für Fine Dining bereits Experte sein. Tatsächlich verhält es sich eher umgekehrt. Die spannendsten Gäste sind oft jene, die zum ersten Mal kommen, Fragen stellen und ohne festgefahrene Erwartungen an den Tisch gehen. Genuss beginnt schließlich nicht beim Fachwissen, sondern bei der Neugier.

Herzstück ist die offene Küche, die es ermöglicht, dem Team um Andreas Senn und Küchenchef Christian Geisler bei der Arbeit zuzusehen. © Jürgen Schmücking

Für Andreas Senn ist das Projekt deshalb mehr als eine Marketingaktion. Es ist eine Einladung an eine Generation, die Spitzengastronomie nicht aus Restaurantführern kennt, sondern aus TikTok-Videos, Foodblogs und Instagram-Reels. Wer junge Menschen für gutes Essen begeistern möchte, muss ihnen die Möglichkeit geben, es selbst zu erleben.

Und vielleicht liegt genau darin die eigentliche Stärke von „Senns First Taste“. Nicht darin, neue Stammgäste zu gewinnen. Sondern darin, zu zeigen, dass Fine Dining am Ende weit weniger einschüchternd ist, als viele glauben. Es bleibt gutes Essen, kreative Ideen und ein besonderer Abend. Nur mit etwas mehr Fantasie auf dem Teller – und deutlich weniger Angst vor der falschen Gabel.